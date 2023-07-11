Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 11 июля, прошли первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Возглавляемый экс-тренером «Спартака» Дмитрием Гунько «Урарту» с минимальным счётом проиграл боснийскому «Зриньски», а «Ференцварош» Станислава Черчесова довольствовался ничьей в матче с «КИ Клаксвик» из Фарерских Островов (0:0). Кроме того, вничью с «Партизани» сыграл белорусский БАТЭ (1:1).

Результаты первых матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Урарту» — «Зриньски» — 0:1.

«Жальгирис» — «Струга» — 0:0.

«Ракув» — «Флора» — 1:0.

«КИ Клаксвик» — «Ференцварош» — 0:0.

«Партизани» — БАТЭ — 1:1.

«Линкольн» — «Карабах» — 1:2.

«Хамрун Спартанс» — «Маккаби Х» — 0:4.

«Олимпия Л» — «Валмиера» — 2:1.

«Шэмрок Роверс» — «Брейдаблик» — 0:1.

«Балкани» — «Лудогорец» — 2:0.