Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 11 июля, прошли первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Возглавляемый экс-тренером «Спартака» Дмитрием Гунько «Урарту» с минимальным счётом проиграл боснийскому «Зриньски», а «Ференцварош» Станислава Черчесова довольствовался ничьей в матче с «КИ Клаксвик» из Фарерских Островов (0:0). Кроме того, вничью с «Партизани» сыграл белорусский БАТЭ (1:1).
Результаты первых матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:
«Урарту» — «Зриньски» — 0:1.
«Жальгирис» — «Струга» — 0:0.
«Ракув» — «Флора» — 1:0.
«КИ Клаксвик» — «Ференцварош» — 0:0.
«Партизани» — БАТЭ — 1:1.
«Линкольн» — «Карабах» — 1:2.
«Хамрун Спартанс» — «Маккаби Х» — 0:4.
«Олимпия Л» — «Валмиера» — 2:1.
«Шэмрок Роверс» — «Брейдаблик» — 0:1.
«Балкани» — «Лудогорец» — 2:0.
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