«Валенсия» представила выездную форму на сезон-2023/2024

«Валенсия» на официальном сайте представила выездную форму на сезон-2023/2024.
«Как путешествие в будущее, выездная форма была разработана на основе двух ключевых концепций: дизайна и креативности, с учётом интересов самых юных болельщиков клуба и цифровой эры в качестве ориентира. Этот комплект выполнен в смелом и новаторском стиле.
Фото: ФК «Валенсия»
Одной из самых удивительных особенностей новой формы является отделка эмблемы, которая выполнена из отражающего разноцветного материала с рельефным рисунком, который будет ярко сиять в свете огней стадиона.
Этот новый дизайн отражает стремление клуба оставаться на переднем крае инноваций, одновременно создавая прямую и прочную связь с молодыми фанатами, обеспечивая мощный визуальный дизайн, который также идеально подходит для цифровых платформ. Это смелая концепция для смелого и дальновидного клуба, который хочет вдохновить своих игроков и болельщиков стремлением добиться больших успехов в следующем сезоне», — написано в заявлении «Валенсии».
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