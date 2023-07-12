Жоан Лапорта ответил на вопрос о продлении контракта Хави с «Барселоной»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Хави.
«Когда мы сформируем состав так, как хочет Хави, и когда клуб считает, что это идеальный момент. Это будет сделано, но в нужное время и когда у клуба будет душевное спокойствие, в котором он нуждается. Не в водовороте рынка. Мы должны посмотреть, какой у нас «фэйр плэй», потому что Хави тоже зависит от этого, но вы можете быть спокойны, потому что он и его команда гарантировали продление. В рамках возможностей клуба Хави и его команда могут быть довольны своей работой и положением с зарплатой», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Барселона» намерена расстаться с восемью игроками.
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