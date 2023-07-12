Жоан Лапорта рассказал о будущем Ансу Фати в «Барселоне»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем нападающего Ансу Фати в каталонском клубе.
«Ансу в «Барсе», и он хочет добиться успеха. У него есть дар быть бомбардиром. Хави сказал мне, что на тренировках больше всего голов забивают Левандовски и Ансу. Он восстанавливается от травмы, у него был рецидив. Ансу хочет добиться успеха в «Барсе», Хави полон решимости дать ему эти возможности. В атаке есть игроки, но мы должны сделать ротацию нормой, а не ротацию по необходимости, как это произошло в прошлом сезоне. Это один из нерешённых вопросов: нам нужно что-то изменить, чтобы избежать новых травм. У нас есть Рафинья, Дембеле, Ансу, Левандовски, Абде и Ферран в атаке. Это очень здорово», – приводит слова Лапорты Munro Deportivo.
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