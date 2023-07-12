«Зенит» раздражает позиция Вендела. В клубе понимают, что игрок не хочет оставаться — Нето

«Зенит» раздражён позицией полузащитника Вендела, отказывающегося возвращаться в расположение команды для продолжения выступления. В клубе не понимают, почему бразилец ведёт себя подобным образом, учитывая тот факт, что он годом ранее подписал новый контракт, по которому ему была повышена зарплата. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в «Твиттере».

25-летний Вендел отдыхает и готовится к сезону в Бразилии, он по-прежнему не вернулся в расположение «Зенита». Главный тренер команды Сергей Семак заявил, что бразильцу разрешили поиск нового клуба, однако о том, что Вендел может не возвращаться в расположение команды, сказано не было. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: