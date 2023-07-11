«Зенит» не применяет санкции к Венделу. Есть несколько вариантов его будущего в клубе

Стала известна позиция руководства санкт-петербургского «Зенита» по поводу будущего полузащитника Вендела в команде. Об этом сообщает Bobsoccer.

По информации источника, «Зенит» не намерен расставаться ни с одним из своих легионеров, в том числе с Венделом. Уход полузащитника из клуба возможен лишь при одном из двух вариантов — либо выгодная для петербуржцев продажа, либо выкуп контракта стороной Вендела.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев находится в тесном контакте с представителями Вендела, однако к бразильцу не применяются санкции. Известно, что полузащитник не будет выступать в РПЛ ни за какой другой клуб, кроме «Зенита».

Вендел находится в Бразилии и до сих пор не прибыл в расположение команды из Санкт-Петербурга.