«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 12 июля, в двух контрольных матчах встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Формат первого матча: 2 тайма по 40 минут. Игра пройдёт на УТБ «Рубин» в Казани. Начало матча — в 12:00 мск.
Стартовые составы команд на первый матч:
«Рубин»: Янович, Савицкий, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Ломовицкий, Билялютдинов, Безруков, Кузнецов, Бакаев, Лисакович.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Зотов, Загородников, Лысов, Першин, Бабкин, Бобёр, Липовой, Хлусов, Хубулов.
Отметим, что второй матч начнётся сразу же после первого в 14:00 мск и пройдёт в закрытом режиме.
Напомним, «Рубин» в сезоне-2023/2024 будет играть в Российской Премьер-Лиге. Проведя один сезон в Первой лиге, казанский клуб завоевал право вернуться в элитный дивизион. Первый матч в чемпионате России «Рубин» проведёт на выезде с «Локомотивом». Игра состоится 23 июля.
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