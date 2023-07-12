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ЦСКА проведёт прямую трансляцию Суперкубка на большом экране на поле «ВЭБ Арены»

ЦСКА проведёт прямую трансляцию Суперкубка на большом экране на поле «ВЭБ Арены»
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В эту субботу, 15 июля, пройдёт прямая трансляция матча Суперкубка «Зенит» — ЦСКА на большом экране прямо на поле «ВЭБ Арены»!
Развлекательная программа на стадионе стартует за час до начала игры, в 16:00!

«Смотрим Суперкубок на «ВЭБ Арене»!» — написала пресс-служба московского клуба.

Напомним, московский ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна, – (1:1, 6:5 по пенальти). Именно благодаря этому армейцы получили право сыграть за Суперкубок.

«Зенит», в свою очередь, стал чемпионом РПЛ, поэтому получил место в матче за трофей.

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