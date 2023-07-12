«ПСЖ» подписал контракт с 18-летним полузащитником Шером Ндуром

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании контракта с 18-летним итальянским полузащитником Шером Ндуром.
Соглашение рассчитано до лета 2028 года. Ндур будет играть под номером 27. Он перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента.
На счету Ндура 57 матчей за «Бенфику» Б, в которых хавбек забил пять голов и отдал одну результативную передачу. До переезда в Португалию играл за молодёжные команды «Брешии» и «Аталанты».
Ндур является игроком молодёжной сборной Италии. Он вызывается в национальные команды разных возрастов, начиная со сборной до 15 лет. В заявке Италии на молодёжный чемпионат Европы (до 21 года) — 2023 Ндур отсутствовал.
Ранее этим летом с «ПСЖ» заключили контракт полузащитники Мануэль Угарте, Лукас Эрнандес, Серхио Асенсио и Ли Кан Ин, нападающий Уго Экитике.
- 12 июля 2023
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