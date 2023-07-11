Президент «Наполи»: «ПСЖ» — единственный клуб, способный купить Осимхена

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что только французский «ПСЖ» может позволить себе купить нападающего команды, лучшего бомбардира Серии А сезона-2022/2023 Виктора Осимхена.
«Единственный клуб, который может позволить себе Виктора Осимхена, — это «Пари Сен-Жермен».
Если Нассер Аль-Хелаифи (президент «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») захочет сделать предложение на сумму около € 200 млн… мы подождём и посмотрим, что произойдёт».
Лично я думаю, что Виктор останется здесь», — приводит слова Де Лаурентиса итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Mediaset.
Вместе с «Наполи» Осимхен в сезоне-2022/2023 стал чемпионом Италии и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 120 млн, контракт Осимхена с «Наполи» действует до лета 2025 года.
- 11 июля 2023
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