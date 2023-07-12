Кузяев впервые обратился к болельщикам «Гавра»
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Присоединившийся к «Гавру» на правах свободного агента полузащитник Далер Кузяев обратился к болельщикам французского клуба.
«Очень рад быть здесь. Вперёд, «Гавр»», — сказал Кузяев на смеси английского и французского языков в видеоролике, опубликованном официальным аккаунтом «Гавра» в «Твиттере».
Сегодня, 12 июля, стало известно, что Далер Кузяев продолжит карьеру во Франции. Пресс-служба клуба «Гавра» объявила, что 30-летний российский полузащитник подписал двухлетний контракт.
Последние шесть сезонов Кузяев провёл в составе «Зенита», с которым выиграл пять чемпионств, два Суперкубка и один Кубок России. Сообщалось, что полузащитник отказался от продления контракта с сине-бело-голубыми из-за желания попробовать себя в Европе.
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