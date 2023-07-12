Кечинов — о Кузяеве в «Гавре»: в 30 лет решиться на такой шаг — респект. Большой молодец

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился мнением о переходе 30-летнего полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Далер большой молодец, что решился на этот шаг, жертвуя большими деньгами, которые он получал в «Зените». Он решил поиграть в сильном чемпионате. Здесь просто респект ему.
Это прекрасный вызов. Пусть команда будет не такой сильной, но играть в таком сильном чемпионате — это рост для футболиста. Просто молодец! Не каждый решился бы на такой шаг. Здесь он игрок основного состава, получает большие деньги, выигрывает все титулы. И в 30 лет решиться на такой шаг — респект», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, последние шесть сезонов Кузяев провёл в составе петербургского «Зенита».
- 12 июля 2023
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