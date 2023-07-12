Гойкович — об уходе Лички из «Оренбурга»: это точно не предательство

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос, можно ли назвать уход главного тренера команды Марцела Лички в московское «Динамо» предательством.

«Конечно, нет! Это просто футбол, работа. Человек выбрал для себя лучшую дорогу, клуб, в котором больше бюджет, больше зарплата, комфортнее условия. Каждый хочет работать там, где лучше. Все в команде отнеслись с пониманием. Да, жалко, потому что мы достигли хороших результатов и хотели продолжать.

Всё-таки он знает каждого в команде, мы провели много времени вместе, и с ним могло бы быть полегче. Но сейчас пришёл новый тренер, нужно понять его требования и стараться повторить результат прошлого сезона», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».