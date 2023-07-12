ФК «Новосибирск» вышел в финал детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

В минувшие выходные, 8–9 июля, на стадионе НГАУ в Новосибирске семь команд разыгрывали путёвку в финал пятого детского футбольного фестиваля «Чемпионата».
Новосибирск на этом турнире представляли четыре команды: ФК «Новосибирск», «Орлы Сибири», «Сибирь», а также команда девочек 2014 года рождения «Сибиряк». Также на отборочный турнир приехали красноярские «Олимпик» и «Енисей», игравший двумя составами.
Соперники играли по системе классического чемпионата, по разу встретившись друг с другом на футбольном поле. В итоге девочки из команды «Сибиряк» выиграли три матча из шести и сумели занять почётное третье место. Серебряные медали достались красноярскому «Енисею», а главный трофей и путёвка в финал — воспитанникам Академии ФК «Новосибирск». Юные чемпионы не проиграли ни одного матча, забили 44 мяча и пропустили всего четыре.
Финальные турниры пройдут в подмосковном Одинцово на базе парк-отеля Покровское:
- 2015 год рождения – с 7 по 10 сентября;
- 2014 год рождения – с 13 по 17 сентября;
- 2012 год рождения – с 20 по 24 сентября;
- 2013 год рождения – с 27 сентября по 1 октября.
Отборочный турнир в Новосибирске организован Фондом «Пас в Будущее» и АНО ФК «Заря».
Следите за новостями турнира по тегу фестиваля на «Чемпионате».
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