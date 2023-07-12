Российские футболистки, выступавшие за «Гавр», прокомментировали трансфер Кузяева

Российские футболистки Олеся Арсеньева и Екатерина Тырышкина, выступавшие за женскую команду французского «Гавра», прокомментировали трансфер Далера Кузяева.
«Приехал, когда ни одной из нас не осталось», – пошутила Олеся под постом с презентацией Кузяева в одной из соцсетей. «Это потому, что мы произвели хорошее впечатление», – ответила ей Тырышкина на французском.
Олеся Арсеньева в мае объявила о том, что покинет «Гавр», за который она выступала на протяжении трёх сезонов. Екатерина Тырышкина защищала цвета «Гавра» в сезоне-2020/2021. С 2021 года она выступает за другой французский клуб «Дижон».
12 июля стало известно, что Далер Кузяев продолжит карьеру во Франции. 30-летний российский полузащитник подписал двухлетний контракт с «Гавром», завоевавшим право выступать в Лиге 1 со следующего сезона. Последние шесть сезонов Кузяев провёл в составе «Зенита», с которым выиграл пять чемпионств, два Суперкубка и один Кубок России.
- 12 июля 2023
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