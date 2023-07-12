Служба коммуникаций РФС: матч за Суперкубок России пройдёт с использованием системы VAR

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что ожидают выдачу лицензионного соглашения от ФИФА компании провайдеру системы офсайдных линий.
«Матч за Суперкубок России пройдёт с использованием системы VAR. РФС ожидает от ФИФА выдачи лицензионного соглашения компании провайдеру системы офсайдных линий. Без этих документов РФС не имеет права заключать договор на приобретение (системы) офсайдных линий», — цитирует сообщение службы коммуникаций Российского футбольного союза «Матч ТВ».
Напомним, ранее этим днём журналист и инсайдер Иван Карпов сообщал, что матч за Суперкубок России и первые туры нового сезона Российской Премьер-Лиги пройдут без использования офсайдных линий. Связано это с тем, что ФИФА и УЕФА якобы задерживают сертификацию лицензионного соглашения с китайским поставщиком.
- 12 июля 2023
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