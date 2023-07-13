Гойкович: в России нет молодого игрока, про которого можно было бы сказать — он суперстар

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович считает, что в российском футболе нет молодого игрока, претендующего на звание топ-звезды.

«В России нет молодого игрока, про которого можно было бы сказать — он суперстар, как в случае с Турцией и Ардой Гюлером, которого подписал «Реал». В России таких звёзд нет. Может, дело в ментальных проблемах. Молодые ребята, проявившие себя, получают большие контракты. Ты дома, тебе комфортно, тебе много платят, зачем тебе менять клуб. Но это неправильный путь. Другой момент — у сборной нет официальных матчей, это тоже может сказываться.

Участие в топовых турнирах на уровне сборных сильно помогает молодёжи, а этого нет. В академиях российских клубов есть все условия для развития игроков, такого и близко нет в Хорватии. Но Хорватия каждый год продаёт по два-три футболиста в топ-клубы топ-лиг, занимает призовые места на чемпионатах мира. Население стран не сравнить! И я не могу объяснить, почему так выходит. Кто из россиян мог бы уехать в сильные европейские чемпионаты? Есть Захарян, Тюкавин, Пиняев.

Однако я бы выделил Мостового, мне очень нравится, как он играет, крепкий парень. Захарян больше про технику, выступает в центре, а Андрей сильный, жёсткий, скоростной, фланговый. Но они все скорее могут играть в «Эспаньоле», чем в испанских грандах. Парни не делают такой разницы. Но тут возникает вопрос. «Динамо», к примеру, платит Захаряну € 500 тыс. в год. Ему нужно ехать на те же деньги в Германию, Испанию? Многие остаются, потому что и здесь хорошая лига, хорошие стадионы, хорошая зарплата и здесь дом.

И тут не скажешь, проблема это для российского футбола или, наоборот, плюс. Полгода назад Сычевой мог бы играть в Германии, можно было говорить, что вот суперстар, но через полгода он забивает только два в «Крыльях Советов». Что тут скажешь, это футбол», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».