Орещук — о переходе Шиманьского в «Фенербахче»: поступок Себастьяна, достойный уважения

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о переходе полузащитника бело-голубых Себастьяна Шиманьского в «Фенербахче».

«Как по мне, это очень хороший трансфер. То, как поступил Себа по отношению к клубу, достойно уважения. Он не уехал, когда все побежали, остался и помог «Динамо» завоевать бронзу и попасть в финал Кубка России. Второе — он ушёл в аренду, а не приостанавливал контракт. Третье — позволил клубу заработать на себе», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» завершил сделку по переходу Шиманьского из «Динамо». Сумма соглашения составила € 10 млн. Контракт Шиманьского с «Фенербахче» будет рассчитан на три года. В сезоне-2022/2023 на счету польского полузащитника 40 матчей за «Фейеноорд» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами.