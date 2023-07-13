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Панама переиграла США в серии пенальти и вышла в финал Золотого кубка

Панама переиграла США в серии пенальти и вышла в финал Золотого кубка
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Сегодня, 13 июля, на стадионе «Снэпдрэгон Стэдиум » в Сан-Диего (США) состоялся полуфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретились национальные команды США и Панамы. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 1:1, в серии пенальти сильнейшей оказалась сборная Панамы — 5:4.

Голов в основное время со стороны обеих команд не было. Счёт открыл на 99-й минуте панамский полузащитник Иван Андерсон. Ответный гол на 105-й минуте забил американский нападающий Хесус Феррейра.

В финале турнира команда встретится с победителем встречи Ямайка — Мексика, которая начнётся сразу после окончания первого полуфинала.

Золотой кубок является главным турниром федерации КОНКАКАФ, проходящим каждые два года. После 1989 года, когда победителем стала Коста-Рика, никто не выигрывал данное соревнование, кроме США и Мексики.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 02:30 МСК
США
Окончен
1 : 1
4 : 5
Панама
0:1 Андерсон – 99'   1:1 Феррейра – 105'
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