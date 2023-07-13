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Кирьяков: Захарян может играть в клубах уровня «Аякса» и «Фейеноорда»

Кирьяков: Захарян может играть в клубах уровня «Аякса» и «Фейеноорда»
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Бывший футболист Сергей Кирьяков оценил возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в чемпионат Нидерландов.

«Захарян может играть в клубах уровня «Аякса» и «Фейеноорда». Это команды, которые рассчитывают на молодых и дают дорогу в будущее. Они развивают футболистов, оттуда можно переходить в более сильную команду. Я думаю, что голландская лига по силам Арсену. Да и надо уже Захаряну переходить в Европу, пора уже что-то менять», – приводит слова Кирьякова Metaratings.

Захарян находится в шорт-листе нидерландского «Фейеноорда». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Арсен Захарян провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.

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