10 главных трансферных новостей дня. Новая звезда в «Барсе» и шанс Захаряна в Европе

Летнее трансферное окно в самом разгаре. Каждый день регистрируется множество сделок, а иногда – даже с участием российских футболистов. Об этом и других переходах – в нашем дайджесте.
Кузяев уехал в чемпионат Франции. Но не в «Тулузу»
Днём ранее говорилось об интересе к Далеру от середняка лиги, который в прошлом сезоне взял Кубок Франции и квалифицировался в Лигу Европы. На деле получилось иначе: экс-футболист «Зенита» подписал двухлетний контракт с новичком лиги – «Гавром».
«Барселона» объявила о подписании Роке. Но он приедет только через год
Случилось то, чего многие ждали. Каталонцы официально представили 18-летнего форварда. Со времён Неймара к игроку, напрямую переходящего в «Барсу», не было так много ажиотажа. За Витора заплатили € 40 млн.
К клубу нападающий присоединится через год, контракт – до 2031-го. Отсупные за этого юнца – € 500 млн!
Карраскаль покинет ЦСКА? Им интересуются в Бразилии
Хорхе близок к переезду в «Атлетико Паранаэнсе». Армейский клуб даже прокомментировал эту информацию устами директора по коммуникациям Кирилла Брейдо: «Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей».
Контракт 25-летнего колумбийца с ЦСКА рассчитан до лета-2026. Ориентировочная стоимость футболиста – € 7 млн.
«Динамо» продало Шиманьского в «Фенербахче». Заработок — солидный!
Мы уже сообщали о возможном переезде поляка в чемпионат Турции, а сегодня эту информацию подтвердил московский клуб. По разным данным, на этой сделке бело-голубые заработают € 14 млн, что весьма неплохо в нынешних условиях.
Прошлый сезон Себастьян провёл в аренде в «Фейеноорде», где выиграл чемпионат Нидерландов и был одним из лидеров.
Сергей Милинкович-Савич
Фото: twitter.com/Alhilal_EN
«Аль-Хиляль» всё-таки купил Милинковича-Савича
Серб несколько лет считался лакомым кусочком на трансферном рынке, но из «Лацио» на повышение так никуда и не уехал. Зато уехал в Саудовскую Аравию – в 28 лет за € 40 млн. Контракт – до лета 2026 года.
Интересно, сколько ещё востребованных футболистов уедут на Ближний Восток этим летом?
«Фейеноорд» готов купить Захаряна за € 14–15 млн!
Не успели динамовцы обрадоваться продаже Шиманьского, как могут заработать ещё столько же или даже больше на Арсене. Очевидно, прошлый сезон для Захаряна получился скомканным из-за смены тренера. Вероятно, Славиша Йоканович не видел в многофункциональном хавбеке столько ярких граней, как Сандро Шварц. Теперь шанса вдолгую поработать с футболистом сборной России может лишиться Марцел Личка.
По информации РБК, Захаряном интересуются в Нидерландах, но вышеуказанный ценник не устраивает руководство московского клуба. Контракт Арсена с «Динамо» – до лета-2024. То есть продавать надо летом, или можно вообще остаться и без денег и без футболиста.
«ПСЖ» предложил нереальные деньги за Осимхена
А если конкретно – € 110 млн! Больше отдавали только за Килиана Мбаппе (€ 180 млн) и Неймара (€ 222 млн). Но понять парижан можно – им необходим яркий центрфорвард на пике карьеры, поэтому деньги вполне сносные. Альтернатива – Гарри Кейн.
Виктору в Париже готовы дать € 12 млн в год, но вот незадача – «Наполи» хочет больше за свою главную звезду. Ожидается, что после 15 августа «ПСЖ» сделает очередное предложение, но улучшенное.
«Спартак» официально представил Бонгонда
Красно-белые продолжают масштабную трансферную кампанию. Вслед за Хесусом Мединой в «Спартак» перешёл вингер «Кадиса». За Тео москвичи заплатили € 7+3 млн, контракт – до 2026 года. Яркий бельгиец уже заявил, что хотел бы взять титул со спартаковцами в следующем сезоне.
«ПСЖ» готов перебить предложение «Баварии» по Кейну
Да, первый выбор – это Осимхен, но Кейн идёт следом. В Париже знают, что «Бавария» готова дать за англичанина € 90–95 млн – а значит, нужно предлагать «Тоттенхэму» больше. Представители французского гранда на прошлой неделе даже приезжали в Лондон, чтобы обговорить детали возможной сделки. Новая встреча между сторонами должна состояться на этой неделе.
Вот это повезло Гарри – выбирай, куда хочешь: в «ПСЖ» или «Баварию». А вы бы какой клуб выбрали?
Пау Торрес
Фото: avfc.co.uk
«Астон Вилла» купила звезду «Вильярреала». Всё благодаря Эмери
Бирмингемцы продолжают укрепление перед еврокубками. Ради такого не пожалели € 33+5 млн на 26-летнего защитника сборной Испании. Этот новичок – личная просьба Унаи Эмери, который хорошо знаком с футболистом по работе в «Вильярреале». Пау считается одним из самых сильных защитников Ла Лиги, теперь он поборется за это звание в АПЛ.
- 12 июля 2023
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