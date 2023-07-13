Дуглас Сантос: матч с ЦСКА — сверхпринципиальный. На кону трофей

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА за Суперкубок России.

«Межсезонье было коротким, но это не отменяет того, что мы на каждой тренировке показываем свой максимум. Чувствую себя отлично, уверен в том, что максимально готов к предстоящей игре. Для нас это сверхпринципиальный матч, мы максимально мотивированы, на кону стоит первый трофей сезона», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в субботу, 15 июля. Встреча пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Отметим, что обе команды являются самыми титулованными в истории этого трофея. У ЦСКА и «Зенита» по семь таких трофеев, а «Зенит» выигрывал его последние три года.