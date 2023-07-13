Семак: ожидаю в Казани хорошего приёма — у меня хорошие отношения с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с московским ЦСКА, который пройдёт в Казани 15 июля, отметив, что ждёт хорошего приёма, так как у него хорошие отношения с армейским клубом.

«Ожидаю в Казани хорошего приёма — у меня хорошие отношения с болельщиками ЦСКА, с руководством команды, с игроками. На матче ожидается большое количество болельщиков, будет полный стадион — нас ждёт хороший предсезонный матч, в котором разыграется трофей, пусть и не самый важный», — приводит слова Семака телеграм-канал «Зенита».

Семак за свою игровую карьеру успел поиграть за ЦСКА, однако, будучи главным тренером, специалист работал только в «Зените» и «Уфе».