Семак: ожидаю в Казани хорошего приёма — у меня хорошие отношения с ЦСКА
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с московским ЦСКА, который пройдёт в Казани 15 июля, отметив, что ждёт хорошего приёма, так как у него хорошие отношения с армейским клубом.
«Ожидаю в Казани хорошего приёма — у меня хорошие отношения с болельщиками ЦСКА, с руководством команды, с игроками. На матче ожидается большое количество болельщиков, будет полный стадион — нас ждёт хороший предсезонный матч, в котором разыграется трофей, пусть и не самый важный», — приводит слова Семака телеграм-канал «Зенита».
Семак за свою игровую карьеру успел поиграть за ЦСКА, однако, будучи главным тренером, специалист работал только в «Зените» и «Уфе».
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