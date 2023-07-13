Семак: ЦСКА не изменится с уходом Медины. Матч за Суперкубок будет интересным

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ЦСКА перед матчем за Суперкубок России с москвичами, заявив, что игра будет интересной.

«ЦСКА — крепкая сыгранная команда. С уходом Медины, который провёл хороший сезон, не изменится. Когда играют первая и вторая команды, получаются напряжённые матчи. Думаю, в субботу будет интересно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Полузащитник Хесус Медина в летнее трансферное окно перешёл в московский «Спартак» из ЦСКА. Сумма трансфера составила около € 7 млн.

Матч «Зенита» с ЦСКА пройдёт в Казани уже в ближайшую субботу, 15 июля. Петербуржцы участвуют в нём в качестве чемпиона России, армейцы — как обладатели Кубка страны.