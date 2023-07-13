«Монако» представил новую форму на сезон с участием Александра Головина

«Монако» представил новую домашнюю форму на предстоящий сезон-2023/2024. В презентации поучаствовал российский полузащитник команды Александр Головин.

Новый комплект игровой формы монегасков выполнен в традиционных для клуба красно-белых цветах. На воротнике футболки присутствует девиз на сезон — Dagne Munegu.

Форма изготовлена полностью из переработанного полиэстера, что говорит о её экологичном производстве.

27-летний Головин играет за «Монако» с 2018 года. Зимой 2023 года российский полузащитник продлил контракт с монегасками до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Головин сыграл 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Transfermarkt оценивает его в € 28 млн.