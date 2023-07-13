Нигматуллин: сложно надеяться, что «Гавр» станет трамплином для Кузяева. Ему уже не 20 лет

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Кузяев очень давно хотел уехать в Европу. Ему уже 30, это довольно серьёзный возраст для таких экспериментов. «Гавр» — последний шанс для Далера заиграть в Европе. Уверен, что «Зенит» давал ему зарплату в разы больше. Но Кузяев уж очень хотел попробовать свои силы за рубежом. Хочется, чтобы Далер наконец-то нашёл в этой команде то, что давно искал. Я в своё время очень неприятно наступил на грабли, когда ушёл в Европу. Сложно надеяться, что «Гавр» станет для него каким-то трамплином. Кузяеву уже далеко не 20 лет, возраст играет большую роль. Но будем надеяться на лучшее», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.