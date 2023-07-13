Уткин: Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в «Гавре» играть не мечтает, всё ещё впереди

Известный комментатор Василий Уткин высказался о переходе российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр», отметив, что трансфер в этот клуб ещё не является осуществлением мечты футболиста.

«Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в «Гавре» играть не мечтает. Это новый шаг, возможно, и к мечте, но ещё не она сама. Это выход из зоны комфорта, что всегда достойно уважения и большая редкость для российского игрока. Но игра за «Гавр» — это не мечта. Не дезавуируйте это слово. Мечта впереди», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

30-летний Кузяев впервые будет играть за европейский клуб. «Гавр» вышел во французскую Лигу 1 по итогам прошлого сезона. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2025 года.