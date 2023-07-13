Источник: экс-защитник «Лестера» Даниель Амарти готов перейти в «Спартак»

Бывший защитник английского «Лестера» Даниель Амарти готов подписать контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатуру ганского футболиста предложили рассмотреть «Спартаку». 28-летний Амарти сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Лестера», который вылетел из АПЛ в прошлом сезоне.

Амарти готов рассмотреть возможность перехода в Россию, если получит в «Спартаке» зарплату в размере € 2,5-3 млн в год.

В прошлом сезоне Амарти сыграл за «Лестер» 24 матча во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Большую часть своей карьеры ганский футболист выступал на позиции опорного полузащитника и центрального защитника.