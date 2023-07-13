«Спартак» получил от «Вест Хэма» деньги за аренду Алекса Крала

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб получил от «Вест Хэма» деньги за аренду чешского полузащитника Алекса Крала.
«Да, клуб получил положенные средства ещё в конце июня», — приводит слова Зеленова Sport24.
Алекс Крал присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из пражской «Славии» за € 10 млн. В сезоне-2022/2023 25-летний чешский хавбек выступал за немецкий «Шальке» на правах аренды, приняв участие в 29 матчах чемпионата Германии и отдав одну результативную передачу. Ранее он также выступал на правах аренды за лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чешского полузащитника в € 5,5 млн.
Сейчас Крал вновь приостановил контракт со «Спартаком» и перешёл в «Унион».
- 13 июля 2023
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