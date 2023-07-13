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Фото: Клаудиньо тренировался в общей группе «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Фото: Клаудиньо тренировался в общей группе «Зенита» перед матчем с ЦСКА
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, получивший травму в матче товарищеского турнира Кубок PARI Премьер с турецким «Фенербахче» (0:0, 4:3 пен.), готовился к игре за Суперкубок России с ЦСКА, тренируясь в общей группе. Об этом свидетельствует фото, опубликованное петербургским клубом в своём официальном телеграм-канале.

Фото: ФК «Зенит»

Клаудиньо покинул поле в матче с «Фенербахче» ещё в первом тайме. Несмотря на разрешённую по регламенту обратную замену, бразилец больше не появлялся на поле. На следующий день после игры Клаудиньо в своих социальных сетях опубликовал пост, в котором дал понять, что серьёзной травмы ему удалось избежать.

На пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил под сомнение вопрос участия Клаудиньо в матче с ЦСКА.

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