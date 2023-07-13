ЦСКА обратился к болельщикам перед матчем Суперкубка с «Зенитом»

Московский ЦСКА обратился к болельщикам перед матчем Суперкубка России с «Зенитом», который пройдёт в субботу, 15 июля, в Казани.

«Друзья! Уже в эту субботу, 15 июля, ПФК ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

В Казани команду ожидает мощная поддержка наших болельщиков – свыше 12 тысяч человек приедут поддержать красно-синих из разных уголков нашей страны! Все билеты в сектор активной поддержки болельщиков ПФК ЦСКА проданы! В день матча кассы работать не будут!

От лица клуба и команды мы обращаемся к вам, дорогие болельщики: пожалуйста, соблюдайте правила поведения как на маршрутах следования до Казани, так и в самом городе и на стадионе. Не поддавайтесь на провокации и избегайте конфликтных ситуаций. Мы просим вас воздержаться от использования пиротехнических изделий. Напоминаем, что за грубое нарушение правил поведения зрителей (в том числе за использование пиротехники) предусмотрена ответственность — от крупных штрафов до запрета на посещение спортивных мероприятий на семь лет и административного ареста.

Убедительно просим вас приходить на стадион заблаговременно. Чтобы избежать очередей на входе, запуск зрителей на трибуны будет открыт за три часа до начала матча – в 14:00. Проход на трибуну D будет осуществляться через GATE 4. На территории, прилегающей к стадиону, будет работать специальная фан-зона, где можно будет провести время до начала матча.

Помните, что вы – самые лучшие болельщики в мире! Вы – наш 12-й игрок!» — написала пресс-служба красно-синих.