Экс-игрок сборной Англии Деле Алли рассказал об алкогольной и наркотической зависимостях

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли, несколько лет назад выступавший за сборную Англии, рассказал о пережитых алкогольной и наркотических зависимостях.

«Когда я останавливался, то всё равно иногда был на грани: оставался трезвым, но иногда, когда что-то происходило, ко мне возвращались эти чувства… я хотел сбежать от них, потому что алкоголь и наркотики в то время помогали мне и останавливали всё это. Я принимал очень много. Не хочу говорить о цифрах, но это было слишком много. Иногда со мной происходили по-настоящему страшные моменты. Вообще таблетки принимают, чтобы спать, но я принимал их не для этого. Я принимал их в течение дня – иногда с 11 утра. Понятно, что это было не в день игры, но в выходной — да. Просто для того, чтобы сбежать от реальности.

Где я брал таблетки? Всё началось с того, что доктор давал их мне, чтобы я спал: одна таблетка, чтобы уснуть. Для многих людей это нормально, но в моём случае эти таблетки чинили то, что я сам починить не мог. И ты к этому привыкаешь. Потом мне понадобилось больше, а если тебе что-то нужно, ты всегда найдёшь вариант, как это достать.

Многие думают, что футбол – это легко. Да, у тебя жизнь высокого уровня, у тебя есть деньги, но всё не так просто. Не поймите меня неправильно — я люблю футбол и многим ему обязан. Но люди не поймут, что это такое психологически, пока не окажутся в этом сами. Отвержение. Ежедневная борьба. Разговоры, что ты не так хорош. Даже проигрыш может повлиять на тебя в психологическом плане. При этом уже на следующий день ты должен быть готов улыбаться», — сказал Алли в видео на YouTube-канале The Overlap.