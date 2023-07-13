Министр спорта Татарстана: все игры в РПЛ, начиная с 30-го числа, мы проведём с Fan ID
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что у казанского «Рубина» и стадиона «Ак Барс Арена» нет никаких проблем с установкой системы Fan ID.
«Мы работаем в этом направлении, хотя было много каких-то вбросов. Первый матч у «Рубина» на выезде с «Локомотивом» 22 июля. Следующая игра, насколько я помню, 30-го числа с «Оренбургом». Вот к этой дате мы будем полностью сертифицировать стадион, проводить тесты. У нас есть своя внутренняя дорожная карта. И все игры в РПЛ мы будем проводить, используя карту болельщика FAN ID», — приводит слова Леонова «Татар-информ».
Ранее некоторые СМИ сообщали о возможном переносе первых домашних матчей казанского «Рубина» в Российской Премьер-Лиге из-за проблем с сертификацией системы FAN ID.
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