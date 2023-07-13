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Деле Алли: было больно от того, что в 24 года у меня появилась мысль закончить с футболом

Деле Алли: было больно от того, что в 24 года у меня появилась мысль закончить с футболом
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Полузащитник «Эвертона» Деле Алли рассказал, что хотел закончить карьеру футболиста.

«Сложно выбрать один конкретный момент. Пожалуй, самый грустный момент был, когда тренером «Тоттенхэма» был Моуринью. Кажется, мне было 24.

Помню: однажды утром я проснулся, нужно было идти на тренировку – это было в момент, когда он перестал выпускать меня. И я был в плохом состоянии. Помню, как я просто смотрел в зеркало… Понимаю, звучит драматично, но я буквально смотрел в зеркало и думал: «Могу ли я завершить карьеру сейчас, в 24 года? Перестать делать то, что я люблю?» Мне было больно просто от того, что в 24 года у меня появилась такая мысль, что я захотел завершить карьеру. Было очень больно. Это ещё одна вещь, которую пришлось тащить на себе.

В тот период я очень много тусовался, было очень много вечеринок. Реальность, о которой рассказывают таблоиды, – это не реальность. Они называли меня «тусовщиком» и так далее даже до того, как я это сделал. Думаю, люди воспринимали меня совсем не так, как я тогда жил. А потом дошло до того, что это произошло, и я оказался в плохом положении. Я очень многое держал в себе, но всё это накапливалось, и в итоге я сломался – это вылилось во все неправильные поступки. Я не виню Моуриньо или кого-либо ещё. Моя реакция была неправильной. Это то, над чем у меня не было контроля. Я рад, что это случилось тогда – ведь всё могло произойти тогда, когда я не чувствовал опоры под ногами, не мог найти цели, понять, почему я здесь и делаю всё это. Футбол давал мне смысл – я мог хоть за что-то держаться. Повторюсь: я не виню никого. Это всегда был я против самого себя. Я всегда был своим героем и своим же самым большим врагом.

Очень много проблем началось из-за того, что я молчал, не впуская людей в свою жизнь. Но именно так я чувствовал себя в безопасности. Если вы знаете о моей жизни, то можете меня понять: для меня всегда было так, что, если ты подпускаешь к себе людей близко, то так они могут ранить тебя сильнее всего. Поэтому я прятался. Но это не сработало», — сказал Алли в видео на YouTube-канале The Overlap.

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