Деле Алли: было больно от того, что в 24 года у меня появилась мысль закончить с футболом

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли рассказал, что хотел закончить карьеру футболиста.

«Сложно выбрать один конкретный момент. Пожалуй, самый грустный момент был, когда тренером «Тоттенхэма» был Моуринью. Кажется, мне было 24.

Помню: однажды утром я проснулся, нужно было идти на тренировку – это было в момент, когда он перестал выпускать меня. И я был в плохом состоянии. Помню, как я просто смотрел в зеркало… Понимаю, звучит драматично, но я буквально смотрел в зеркало и думал: «Могу ли я завершить карьеру сейчас, в 24 года? Перестать делать то, что я люблю?» Мне было больно просто от того, что в 24 года у меня появилась такая мысль, что я захотел завершить карьеру. Было очень больно. Это ещё одна вещь, которую пришлось тащить на себе.

В тот период я очень много тусовался, было очень много вечеринок. Реальность, о которой рассказывают таблоиды, – это не реальность. Они называли меня «тусовщиком» и так далее даже до того, как я это сделал. Думаю, люди воспринимали меня совсем не так, как я тогда жил. А потом дошло до того, что это произошло, и я оказался в плохом положении. Я очень многое держал в себе, но всё это накапливалось, и в итоге я сломался – это вылилось во все неправильные поступки. Я не виню Моуриньо или кого-либо ещё. Моя реакция была неправильной. Это то, над чем у меня не было контроля. Я рад, что это случилось тогда – ведь всё могло произойти тогда, когда я не чувствовал опоры под ногами, не мог найти цели, понять, почему я здесь и делаю всё это. Футбол давал мне смысл – я мог хоть за что-то держаться. Повторюсь: я не виню никого. Это всегда был я против самого себя. Я всегда был своим героем и своим же самым большим врагом.

Очень много проблем началось из-за того, что я молчал, не впуская людей в свою жизнь. Но именно так я чувствовал себя в безопасности. Если вы знаете о моей жизни, то можете меня понять: для меня всегда было так, что, если ты подпускаешь к себе людей близко, то так они могут ранить тебя сильнее всего. Поэтому я прятался. Но это не сработало», — сказал Алли в видео на YouTube-канале The Overlap.