Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака» — Романо

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон принял предложение саудовского «Аль-Иттифака», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, стороны устно договорились обо всём, контракт согласован и готов к подписанию. Теперь всё зависит от того, удастся ли «Аль-Иттифаку» договориться с «Ливерпулем» о сумме трансфера 33-летнего полузащитника. Отпускать его безо всякой компенсации мерсисайдцы не намерены.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил Хендерсону контракт с зарплатой более € 800 тыс. в неделю. Английский полузащитник выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.
В сезоне-2022/2023 капитан «Ливерпуля» провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов.
- 13 июля 2023
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