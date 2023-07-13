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Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака» — Романо

Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака» — Романо
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Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон принял предложение саудовского «Аль-Иттифака», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, стороны устно договорились обо всём, контракт согласован и готов к подписанию. Теперь всё зависит от того, удастся ли «Аль-Иттифаку» договориться с «Ливерпулем» о сумме трансфера 33-летнего полузащитника. Отпускать его безо всякой компенсации мерсисайдцы не намерены.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил Хендерсону контракт с зарплатой более € 800 тыс. в неделю. Английский полузащитник выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.

В сезоне-2022/2023 капитан «Ливерпуля» провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов.

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