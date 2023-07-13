«ПСЖ» не планирует продавать Доннарумму этим летом

Французский «ПСЖ» не собирается избавляться от голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы в это трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, в итальянском вратаре парижане видят часть будущего проекта. Им вполне довольны и не хотят отпускать его в обозримом будущем. Ранее этим летом сообщалось, что сам Доннарумма хочет покинуть «ПСЖ». 24-летний Джанлуиджи выступает за парижан с 2021 года. В прошедшем сезоне он сыграл 48 матчей, пропустив в них 52 гола и 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее в своей карьере итальянец выступал за «Милан», воспитанником которого является. Приблизительная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 45 млн. Действующий контракт 24-летнего вратаря с парижанами рассчитан до лета 2026 года.