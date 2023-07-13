«Ювентус» выставил Бонуччи на продажу

«Ювентус» исключил защитника Леонардо Бонуччи из состава и выставил его на продажу, сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, такое решение руководства туринцев удивило 36-летнего игрока обороны, однако он согласился с ним. Возрастной футболист пропустит турне по США. Капитанскую повязку примерит бразилец Данило.
Отмечается, что дальнейшая карьера Бонуччи будет полностью зависеть от его агента, который в ближайшее время займётся поиском нового клуба для своего клиента.
Бонуччи выступает за «Ювентус» на протяжении 12 лет (с 2010 года; при этом в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Бонуччи со стороны «Сампдории».
- 13 июля 2023
-
22:42
-
22:42
-
22:25
-
22:20
-
22:19
-
22:11
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:36
-
21:33
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:51
-
20:38
-
20:21
-
20:19
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:35
-
18:13