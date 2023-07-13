«Ювентус» выставил Бонуччи на продажу

«Ювентус» исключил защитника Леонардо Бонуччи из состава и выставил его на продажу, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, такое решение руководства туринцев удивило 36-летнего игрока обороны, однако он согласился с ним. Возрастной футболист пропустит турне по США. Капитанскую повязку примерит бразилец Данило.

Отмечается, что дальнейшая карьера Бонуччи будет полностью зависеть от его агента, который в ближайшее время займётся поиском нового клуба для своего клиента.

Бонуччи выступает за «Ювентус» на протяжении 12 лет (с 2010 года; при этом в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Бонуччи со стороны «Сампдории».