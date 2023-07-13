Александр Бородюк: главная проблема российского футбола — в управленцах

Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что основная проблема российского футбола в тех, кто им управляет.

«В чём главная проблема российского футбола? В управленцах. Детские и взрослые тренеры, футболисты у нас хорошие. Но должны быть люди, которые смотрят на весь футбол в совокупности, понимают, как им управлять. Это в СССР тренер был всем, решал все вопросы. Сейчас он — наёмный рабочий. Профессия упростилась донельзя.

Нужно ли создавать лицензии для менеджеров? Абсолютно [необходимо]. Но важнее, чтобы в футбол приходили люди, которые искренне его любят. Которые даже если не разбираются в нём, то наберут хороший штаб сильных менеджеров. Важно, чтобы они любили не себя в футболе, а сам футбол. Тогда у нас всё будет нормально», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».