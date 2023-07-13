Бородюк — о развале СССР: трагедия. Жили все вместе, дружно – и вдруг такое

Бывший игрок сборной СССР, России и Олимпийский чемпион Сеула Александр Бородюк рассказал, как развал Советского союза повлиял на жизнь простых людей.
«Чем для меня был развал СССР? Трагедией. Жили все вместе, дружно — и вдруг такое. Многие люди потеряли все свои сбережения. У меня после семи лет в «Динамо» в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. На них тогда можно было 12 квартир купить! Но всё сгорело после развала. Когда всё случилось, я в Германии играл. Просил президента клуба отпустить домой — хотел снять деньги, вложить куда‑то, что‑то купить.
Объяснял президенту, что такое советская Сберкасса: «У меня там деньги пропадают!». Они были записаны на моё имя, снять их мог только я. В Германии не понимали: «Деньги же в банке. Куда они денутся?». В итоге не отпустили. Смог вернуться только зимой, когда было уже поздно.
Тогда очень много людей, которым было за 30, потеряли всё. Думали, что заработали на всю жизнь, а оказалось, что ничего нет. Когда вернулся, купил на деньги, заработанные за семь лет, мешок картошки на рынке. Но это трагедия не только для меня, а для всех людей моего поколения — кому сейчас за 60», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».
- 13 июля 2023
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