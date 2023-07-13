Маккенни не входит в планы «Ювентуса» на новый сезон

«Ювентус» не видит в своей команде следующего сезона полузащитника сборной США Уэстона Маккенни, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 24-летний хавбек не будет работать вместе с первой командой и не отправится в предсезонное турне по Америке.

Во второй половине сезона-2022/2023 Маккенни выступал за «Лидс Юнайтед» на правах аренды. На его счету 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Ювентуса» продолжать сотрудничество с защитником Леандро Бонуччи.