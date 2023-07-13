Италия обыграла Испанию в полуфинале чемпионата Европы — 2023 среди юношей до 19 лет

Сегодня, 13 июля, состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы — 2023 среди юношей до 19 лет, в котором сборная Испании играла с национальной командой Италии. Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» на Мальте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игалом Фридом из Израиля. Победу одержала сборная Италии со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл итальянский полузащитник «Монцы» Самуэль Виньято в начале второго тайма. Через несколько минут форвард испанцев Виктор Барбера восстановил равновесие в счёте, а затем полузащитник «Ромы» Никколо Писилли снова вывел итальянцев вперёд. На гол защитника Ярека Гасеровски номинальные гости ответили точным ударом Луки Липани, который вышел на замену. Футболист «Дженоа» тем самым установил окончательный счёт в матче — 3:2 в пользу сборной Италии.

В финале чемпионата Европы — 2023 среди юношей до 19 лет Италия сыграет с Португалией, которая ранее разгромила в полуфинале Норвегию.