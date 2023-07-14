ФИФА бесплатно раздаст 20 тысяч билетов на матчи женского ЧМ-2023 из-за низкого спроса

ФИФА распространит бесплатно 20 тысяч билетов на игры чемпионата мира среди женщин-2023 через компанию Xero — официального партнёра турнира, сообщает Reuters. По пять тысяч билетов будут выделены на матчи, которые пройдут в новозеландских Окленде, Гамильтоне, Веллингтоне и Данидине. Из-за медленных темпов продаж ФИФА опасается пустых трибун на играх.

Что касается матчей, которые пройдут в Австралии, то значительная доля из одного миллиона билетов на эти встречи уже раскуплена. Сборная этой страны является претендентом на победу в турнире.

Главный офицер ФИФА по женскому футболу Сараи Бареман сказала, что привлечь болельщиков на стадионы в Новой Зеландии было труднее из-за более низкой популярности этого вида спорта в стране. К тому же новозеландки не выиграли ни одного матча в пяти предыдущих финальных турнирах женского ЧМ, в которых выступала команда.

Чемпионат мира-2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа.