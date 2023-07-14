УЕФА расследует беспорядки на матче Лиги чемпионов «Хамрун Спартанс» – «Маккаби» Хф

УЕФА открыл дисциплинарное производство после столкновений болельщиков мальтийского «Хамрун Спартанс» и израильского «Маккаби» из Хайфы на матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 11 июля, сообщает insidethegames. Игра в Та-Кали завершилась победой гостей со счётом 4:0. При этом из-за событий на трибунах игра прерывалась на 30 минут.
Болельщики обоих клубов обвиняются в массовых беспорядках и бросании предметов. Также заявлено, что поклонники израильской команды использовали пиротехнику и нанесли материальный ущерб.
УЕФА заявил, что контрольный, этический и дисциплинарный органы организации примут решение о санкциях в надлежащее время.
По данным The Times of Israel, конфликт на трибунах возник из-за скандирования «Палестина, Палестина» болельщиками мальтийской команды. Из-за беспорядков пять поклонников «Маккаби» были арестованы. Malta Today сообщила, что двое мужчин, использовавших пиротехнику, были приговорены к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года и оштрафованы каждый на $ 337. Оба признали себя виновными.
Ответный матч между «Маккаби» и «Хамрун Спартанс» должен пройти в Израиле 18 июля.
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