Клопп: Собослаи и Мак Аллистер умеют играть в футбол и уже производят на меня впечатление

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал приобретение полузащитника Алексиса Мак Аллистера и нападающего Доминика Собослаи.

«Очень счастлив! Два очень хороших игрока. Я тут уже придумал отличное прозвище для Алексиса Мак Аллистера — Гэри!

Болельщики их приняли хорошо, Собослаи и Мак Аллистер умеют играть в футбол, так что это действительно хорошие приобретения. Теперь они здесь и, позвольте сказать, они уже показывают себя на тренировках и производят на меня впечатление», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, «Ливерпуль» приступил к предсезонной подготовке в конце прошлой недели, 8 июля. Этим летом красные проведут пять товарищеских матчей и сыграют в том числе с «Лестером» и «Баварией».