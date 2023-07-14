Клопп: Собослаи и Мак Аллистер умеют играть в футбол и уже производят на меня впечатление
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал приобретение полузащитника Алексиса Мак Аллистера и нападающего Доминика Собослаи.
«Очень счастлив! Два очень хороших игрока. Я тут уже придумал отличное прозвище для Алексиса Мак Аллистера — Гэри!
Болельщики их приняли хорошо, Собослаи и Мак Аллистер умеют играть в футбол, так что это действительно хорошие приобретения. Теперь они здесь и, позвольте сказать, они уже показывают себя на тренировках и производят на меня впечатление», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, «Ливерпуль» приступил к предсезонной подготовке в конце прошлой недели, 8 июля. Этим летом красные проведут пять товарищеских матчей и сыграют в том числе с «Лестером» и «Баварией».
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