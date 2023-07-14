Пользователи «VK Видео» смогут посмотреть в прямом эфире все матчи ФНЛ нового сезона

«VK Видео» и Футбольная национальная лига подписали соглашение о сотрудничестве. На платформе пройдут прямые трансляции всех матчей предстоящего сезона. Для просмотра будут доступны более 1000 игр Мелбет Первой лиги и Леон Второй лиги А и Б.

Помимо прямых трансляций, пользователи увидят обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальных сообществах Первой и Второй лиги, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт». Трансляция первого матча между «Торпедо» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) пройдёт 15 июля (19:30).

Футбольная национальная лига (ФНЛ) организовывает проведение первенств Мелбет Первой лиги и Леон Второй лиги. ФНЛ объединяет 97 профессиональных футбольных клубов со всей России.