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Алсу Абдуллина — в стартовом составе женской сборной России на матч с Ираном

Алсу Абдуллина — в стартовом составе женской сборной России на матч с Ираном
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Сегодня, 14 июля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют женские сборные России и Ирана. Встреча состоится в Казани на стадионе «Центральный» и начнётся в 15:30 мск.

Стал известен стартовый состав сборной России.

Россия: Пономарёва, Семёнова, Беломытцева, Памен, Абдуллина, Андреева, Трофимова, Фёдорова, Шеина, Бизенкова, Машина.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
14 июля 2023, пятница. 15:30 МСК
Россия (ж)
1-й тайм
0 : 0
Иран (ж)

В рамках сбора команда проведёт два товарищеских матча с Ираном. Первый пройдёт на Центральном стадионе в Казани 14 июля, а второй – в Новогорске 18 июля.

Стадион «Центральный» открыл свои двери для зрителей в 13:30 мск. Болельщиков ждёт развлекательная программа, зона спортивных аттракционов, мастер-классы, красочная церемония открытия, конкурсы, подарки и сюрпризы. Для посещения матча карта болельщика не потребуется.

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