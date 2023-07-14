Алсу Абдуллина — в стартовом составе женской сборной России на матч с Ираном

Сегодня, 14 июля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют женские сборные России и Ирана. Встреча состоится в Казани на стадионе «Центральный» и начнётся в 15:30 мск.
Стал известен стартовый состав сборной России.
Россия: Пономарёва, Семёнова, Беломытцева, Памен, Абдуллина, Андреева, Трофимова, Фёдорова, Шеина, Бизенкова, Машина.
В рамках сбора команда проведёт два товарищеских матча с Ираном. Первый пройдёт на Центральном стадионе в Казани 14 июля, а второй – в Новогорске 18 июля.
Стадион «Центральный» открыл свои двери для зрителей в 13:30 мск. Болельщиков ждёт развлекательная программа, зона спортивных аттракционов, мастер-классы, красочная церемония открытия, конкурсы, подарки и сюрпризы. Для посещения матча карта болельщика не потребуется.
- 14 июля 2023
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