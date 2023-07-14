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Федотов: с «Зенитом» не будет фаворита. Нам надо отдать всех себя

Федотов: с «Зенитом» не будет фаворита. Нам надо отдать всех себя
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как армейцы готовились к предстоящему матчу за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы видели «Зенит» на турнире, где они провели три матча, видели много их тактических вариантов. Прообраз – матч с «Фенербахче». Нам всем знакомы футболисты, есть новые имена. Опять же, они в таком же состоянии, но имели чуть больше времени на отдых. Вендел не приехал, но всё рассудит зелёное поле. Думаю, здесь нет фаворитов. У всех есть нюансы, сложности, травмированные игроки. Нас будут поддерживать болельщики. Здесь априори надо отдавать всего себя», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдёт завтра, 15 июля, в Казани.

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