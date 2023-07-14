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Женская сборная России разгромила иранскую команду со счётом 4:0

Женская сборная России разгромила иранскую команду со счётом 4:0
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и Ирана. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани и закончилась со счётом 4:0 в пользу российской команды.

Первый мяч был забит на 28-й минуте матча. Автором гола стала Алсу Абдуллина. Далее на 37-й минуте мяч в ворота иранской сборной отправила Анна Беломытцева. Уже через пять минут преимущество увеличила Валерия Бизенкова. На 83-й минуте финальную точку поставила Наталья Машина, которой удался диагональный удар из-за пределов штрафной.

Напомним, очная встреча стала первой в истории этих женских сборных. Россиянки впервые за два года сыграли дома и впервые в Казани.

В рамках сбора российская команда проведёт ещё один товарищеский матч с Ираном. Он пройдёт в Новогорске 18 июля.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
14 июля 2023, пятница. 15:30 МСК
Россия (ж)
Окончен
4 : 0
Иран (ж)
1:0 Абдуллина – 28'   2:0 Беломытцева – 37'   3:0 Бизенкова – 42'   4:0 Машина – 83'
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