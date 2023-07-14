Женская сборная России разгромила иранскую команду со счётом 4:0

Завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и Ирана. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани и закончилась со счётом 4:0 в пользу российской команды.
Первый мяч был забит на 28-й минуте матча. Автором гола стала Алсу Абдуллина. Далее на 37-й минуте мяч в ворота иранской сборной отправила Анна Беломытцева. Уже через пять минут преимущество увеличила Валерия Бизенкова. На 83-й минуте финальную точку поставила Наталья Машина, которой удался диагональный удар из-за пределов штрафной.
Напомним, очная встреча стала первой в истории этих женских сборных. Россиянки впервые за два года сыграли дома и впервые в Казани.
В рамках сбора российская команда проведёт ещё один товарищеский матч с Ираном. Он пройдёт в Новогорске 18 июля.
- 14 июля 2023
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