«Панатинаикос» арендовал Тина Едвая у «Локомотива»

Хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай следующий сезон проведёт в греческом клубе «Панатинаикос» на правах аренды, об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Греки арендовали футболиста до июня 2024 года, в договор включён пункт, согласно которому «Панатинаикос» получит право выкупить игрока.
Вторую часть минувшего сезона 27-летний Едвай провёл в чемпионате ОАЭ, выступая за «Аль-Айн», куда хорват перешёл в декабре 2022 года на правах аренды. В чемпионате России защитник сыграл 14 матчей.
Едвай перешёл в «Локомотив» в июле 2021 года. Железнодорожники подписали четырёхлетний контракт с хорватом, заплатив «Байеру» € 4 млн.
«Панатинаикос» финишировал на втором месте чемпионата Греции, завоевав право участвовать в квалификации Лиги чемпионов.
- 14 июля 2023
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