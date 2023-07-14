Кайл Уолкер согласился на переход в «Баварию»

33-летний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер дал согласие на переход в мюнхенскую «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, игрок сборной Англии наконец-то дал согласие на переход в мюнхенский клуб. Руководство «Баварии» осведомлено о решении футболиста. Трансфер уже близок к полному согласованию, сумма перехода, обговорённая с «горожанами» — € 15 млн плюс бонусы. Также сообщается, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель сыграл ключевую роль в данном переходе.

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.